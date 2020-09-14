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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:39:36 -
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 158 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı iki gündür düşüş gösteriyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 158 artışla 387 bin 252'ye yükseldi. Hastanelerde 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 950'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 712'si yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 498 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 237 artışla 89 bin 507 oldu.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- Yeni tedbirler

Fransız yetkililer, günlük vaka sayılarının artması üzerine birçok bölgede ve kentte yeni tedbirler aldı. Buna göre içerisinde Bordeaux kentinin de bulunduğu Nouvelle-Aquitaine bölgesinde büyük etkinliklerdeki seyirci sayısı 1000 ile sınırlandırıldı.

Bordeaux'da ayrıca, açık alanlarda, park, bahçe ve plajlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi, okul gezileri, düğünlerde ve özel etkinliklerde dans edilmesi yasaklandı. Kovid-19 tedbirlerine uymayan bar ve restoranların kapatılacağı Bordeaux'da kafe ve restoranlarda ayakta alkol tüketilmesi yasaklandı.

Marsilya'da ise saat 20.00'den itibaren kamuya açık alanlarda alkol satışı yapılamayacak. Birçok etkinliğin iptal edildiği Marsilya'da plajlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

- Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da bir süre önce 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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