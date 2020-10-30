Fransa'da sokaklar karıştı

Koronavirüs başarısızlığını ve ekonomik sıkıntıları perdelemek için İslam'a ve Müslümanlara saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu hamlesi başarılı olmadı.

Fransa'nın Paris, Montpellier Toulouse, Nantes, Rouen şehirlerinde ekonomik sıkıntılara ve zorunlu karantinaya karşı gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris ve bir çok şehirde protestocular, Macron'un aldığı koronavirüs önlemlerine karşı sokağa çıktı. Bazı noktalarda polis, protestoculara müdahale etti.