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Dünya Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı
Dünya

Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

Fransa'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 07:37:00 -
Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

Gün içinde kalabalık olan Fransa'nın başkenti Paris'in sokakları yasağın başlamasına yakın ıssızlaşmaya başladı. Yasağın başladığı saat 21:00 itibariyle Parisliler eve dönmek için acele etti.

Yasağın ardından sokaklarda en çok evsizler, göçmenler ve temizlikçiler öne çıktı.

Sokağa çıkma yasağına uymayı kontrol  için hükümet 12 bin polis ve jandarma ile belediye güvenlik görevlileri görevlendirdi..

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Paris ve çevresi Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya'da sokaklara çıkmayı yasaklayan uygulama 4 hafta süreyle yürürlüğe girdi.

Ülkede, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vaka ile salgının başlangıcından bu yana ülke ve Avrupa'da en çok günlük vaka kaydedildi. 90 kişinin daha ölmesiyle birlikte toplam can kaybı 33 bin 392'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13,1'e ulaştı.

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