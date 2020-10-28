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Dünya Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Dünya

Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Fransa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:43:00 -
Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Çin'den başlayarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vakalar hızla arttı.

Birçok ülke tekrar kısıtlamalara geri döndü. İkinci dalga vakaları yaşanmaya başladı. Günlük en fazla vakaların görüldüğü ülkelerden biri olan Fransa'da ise tedbirler çerçevesinde yeni bir karar alındı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs salgınında artan vakalar üzerine 30 Ekim'den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

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