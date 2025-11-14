  • İSTANBUL
Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Fransa’da şok! Mbappe milli takım kampından ayrıldı

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, sağ ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.

Fransız Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mbappe'nin sağ ayak bileğinde iltihaplanma olduğu ve bunun ayrıntılı bir değerlendirme gerektirdiği kaydedildi.

Mbappe, Fransa'nın Ukrayna'yı 4-0 yenerek FIFA 2026 Dünya Kupası bileti aldığı maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmış ve kariyerinde 400 gole ulaşmıştı.

Mbappe ile birlikte Eduardo Camavinga da kas gerginliği nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın pazar günü Azerbaycan ile oynayacağı eleme maçının kadrosundan çıkarıldı.

Mbappe ve Camavinga'nın milli aranın ardından Elche ile oynanacak lig maçında Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
