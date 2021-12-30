Fransa'da skandal karar! Bilal Camisi kapatıldı

Fransa'da camiler hedef olmaya devam ediyor. Beauvais kentindeki Bilal Camisi'ne ilişkin "radikal içerikli vaazlar verildiği" gerekçesiyle kapatılması için yasal işlem başlatılmıştı.

Camiye 6 ay kapatma

Oise Valiliği, yasal süreç başlattığı caminin 6 ay süresince kapatılması kararını verdi.

Vaazlarda, "cihat, nefret ve şiddetin teşvik edildiğinin" ileri sürüldüğü cami hakkındaki karar uygulamaya konuldu. Ülkede denetimlerin ardından kapatılan cami sayısı 22'ye çıktı.

Fransa'da islami hükümler "aşırıcılık" olarak niteleniyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Beauvais'deki Bilal Camisi'nde "radikal içerikli vaazlar" verildiği, "Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere" karşı mücadele edildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlatıldığını bildirmişti.

Darmanin, kararın "aşırıcılık yasası" olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında alındığını belirtmişti.

Caminin avukatından tepki

Caminin avukatı Samim Bolaky ise karara tepki göstererek, imamın, kendisine sorulan soruya cevaben mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştığını, vaazlarının içeriğinin aşırıcılık olarak nitelendirilmeyeceğini aktarmıştı.

"Müslüman toplum cezalandırılmak isteniyor"

Bolaky, caminin kapatılması girişimiyle Beauvais'deki Müslüman toplumunun cezalandırılmak istendiğini ifade etmişti. Bilal Camisi, 23 Aralık'ta valilik tam karara varmadığı için geçici olarak kapılarını ibadete açmıştı.

Fransa'da 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatılmış, 6'sı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.

Paris yönetimi tepkilerin odağında

Fransa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.