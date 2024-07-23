Fransa'da skandal "başörtüsü" kararı! Rezalete bakar mısınız Allah aşkına?

Melih Altınok, Fransa'da başörtülü sporcuların müsabakalara katılmasının yasaklanmasını eleştirdi. Altınok, Fransa'nın spor etkinliklerinde dinî sembollerin laikliğe aykırı olduğunu savunduğunu belirtti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında, Uluslararası Af Örgütü'nün bu durumu kınadığını ifade etti. Altınok, Fransa'da faşizmin sandıkta püskürtüldüğü halde iktidarda hâlâ faşistlerin olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Fransa eskispor bakanı Amélie Oudéa- Castéra bir süre önce "Diğer spor etkinlikleri gibi olimpiyatta da Fransız sporcuların dini semboller taşıması laikliğe aykırı" demişti. "Cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık" vurgusuyla tanıtılan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa bugünlerde de sporcularının saçıyla başıyla meşgul. Başörtülü sporcuları müsabakalara sokmayacaklarmış.

Uluslararası Af Örgütü "Fransız yetkililer, sporda cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı sağlama çabalarının başörtüsü takan Müslüman kadınlar için geçerli olmadığını utanmadan söylüyor" diyerek olan bitene isyan ediyor. Tepkiler üzerine hükümet lütfeder gibi, sporcuların konaklaması için Paris'e kurulan olimpik kasabada başörtüsü takılabileceğini, sadece yarışma sırasında yasak olacağını açıkladı. Rezalete bakar mısınız? Hani daha birkaç hafta önce Le Pen umacısıyla "faşizm geliyor" diyerek korkutulan Fransız yine koşa koşa "faşizm karşıtı ittifaka" oy atmışlardı? Sandıkta faşizm püskürtüldüyse iktidardaki bu faşistler kim o halde? Le Pen gelse daha fazla nasıl bir ayrımcılık yapardı mesela?"



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