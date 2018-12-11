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Fransa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Strasbourg kentindeki silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

11 Aralık 2018 Salı 23:14
Fransa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. 

Turistik bir bölgede meydana gelen saldırıda ilk gelen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Polis kaynakları, yaylım ateşi şeklinde gerçekleştiği ifade edilen saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin yaralandığını duyurdu.

Halka 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

Saldırganın kaçtığı öğrenildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, "ciddi bir güvenlik hadisesi" yaşandığnı belirterek, şehir sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.

Fransız BFM TV kanalına konuşan bir görgü tanığı, "Silah sesleri vardı ve insanlar etrafa koşmaya başladı" dedi.

Saldırının terör bağlantılı olup olmadı henüz bilinmiyor.

Strasbourg şehri, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:14
  1. fransa
  2. Strasbourg

YORUM YAZ

  • Ferit.Ferit.1 sa önce
    fransa kendisi saldırıyı düzenlemiştir.
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