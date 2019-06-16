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Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda

Fransa'da sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protestosu, gösterilerin 31'inci haftasında devam etti.

16 Haziran 2019 Pazar 00:42
Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 31'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 31'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Eylemciler, Paris'in Bastille Meydanı'ndan Marechal Juin Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Toulouse'daki eylemde polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde olaylar çıkmadı.

Fransa çapındaki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 7 bin, sarı yeleklilere göre ise 20 bin 401 kişi katıldı. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana en düşük katılım gerçekleşti.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 00:42
  1. Fransa
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