Fransa’da PKK’nın yerini FETÖ’cüler aldı
PKK yandaşlarının Avrupa’nın göbeğinde düzenlediği gösterin ardından sahneye bu kez FETÖ firarileri çıktı.
FETÖ terör örgütü mensupları Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binası önünde yürüyüş düzenledi. FETÖ mensuplarının bulunduğu alanın 50 metre ötesinde ise terör örgütü PKK mensuplarının standının yer aldığı görüldü.
FETÖ’ye İngiliz'den destek
Öte yandan; FETÖ firarilerinin düzenlemiş olduğu yürüyüşe PKK terör örgütü destekçisi eski İngiliz İşçi Partisi Jeremy Corbyn de katıldı. Corbyn, burada “Sizinle dayanışma içindeyim” açıklamasında bulundu.
Fransa’daki PKK yandaşları, geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi binasının önünde gösteri yapıp Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetinde bulunmuş ve bu sırada kendilerine tepki gösteren Türk öğrencilere de saldırmışlardı.