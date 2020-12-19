Fransa'da PKK'lılar, Yunanlar ve Ermeniler kol kola Türkiye'yi protesto etti

Terör örgütü PKK, DHKP-C destekçilerinden ve Yunan, Ermeni, Fransızlardan oluşan gruplar, Marsilya'da teröristlerin fotoğraflarının olduğu bayraklarla eylem düzenledi.

Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK ve DHKP-C yandaşları ile Yunan ve Ermeniler Türkiye karşıtı protesto yaptı.

Türkiye ve Erdoğan aleyhine slogan

Kentin Le Vieux-Port denilen eski liman semtinde, yapılan protesto da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine sloganlar atıldı.

PKK-Yunan-Ermenilerden kol kola protesto

Yunan ve Ermeni bayraklarıyla birlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu bayrakların sallandığı meydanda, yapılan gösteriye herhangi bir müdahale olmadı.

Protestoda Ermeniler, Yunanlar ve Fransızlar kol kola gezerek 'demokrasi' sloganları atarken koronavirüse davetiye çıkardıkları da gözden kaçmadı.