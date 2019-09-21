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Fransa'da ortalık savaş alanına döndü!

Katılımın bu hafta artmasıyla Fransız polisiyle göstericiler arasında yine şiddetli çatışmalar yaşandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 20:47
Fransa'da ortalık savaş alanına döndü!

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekliler eylemi tatilden dönen vatandaşların katılımıyla hararetlendi.

Eylemin 45. haftasında Sarı Yelekliler iklim yürüyüşü yapan göstericiler ve emeklilik reformuna karşı çıkan sendikalılarla birlikte Paris’te yoğun eylem günü gerçekleştiriyor.

48 gözaltı

Güncel verilere göre öğle saatinde 48 gözaltı gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ayrıca 174 kişiye de ceza kestiği bildirildi.

Paris genelinde görevli 7 bin 500 güvenlik güçlerinin özellikle Champs-Elysees Caddesi'ne geçişi engellemek adına yüzlerce eylemciye cadde giriş noktalarında müdahale ettiği açıklandı.

Öte yandan şiddetli eylemci grubu olan “Ultra Sarılar” veya “Black Block” olarak adlandırılan saldırgan eylemci grubunun öğleden sonra yüzlerini kapatarak gösterilere katıldığı ve eylemlerin şiddetini arttırdığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:47
  1. Paris
  2. Sarı Yelekliler
  3. Fransa

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