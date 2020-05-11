  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa’da normalleşme süreci bugün başladı

Fransa’da bugün başlayan normalleşme süreci kapsamında halk 2 ay sonra ilk kez izin kağıdı olmadan sokağa çıkabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:26:17 -
Fransa’da normalleşme süreci bugün başladı

Fransa’da bugün başlayan normalleşme süreci kapsamında halk 2 ay sonra ilk kez izin kağıdı olmadan sokağa çıkabilecek.


Korona virüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde başlayan normalleşme süreci kapsamında Fransa’da bugün ilk adım atıldı. Kuaför salonları, mağazalar, çiçekçiler ve kütüphanelerin bugün yeniden açıldığı ülkede, bar, restoran, tiyatro ve sinema salonları kapalı kalmaya devam ediyor. İlkokullarda ise sınıflarda az sayıda öğrenci bulundurmak koşuluyla yeniden ders başı yapıldı. Toplu taşıtlarda maske zorunluluğunun devam ettiği ülkede, Fransızlar bugün 2 ay sonra ilk kez izin kağıdı olmadan dışarı çıkabiliyor. Ancak 100 kilometre mesafeden fazla seyahatlere yalnızca zorunlu hallerde izin verilecek.


Dünyada korona virüs salgınında en çok ölümün yaşandığı 5. ülke olan Fransa’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, korona virüs nedeniyle ölü sayısının 26 bin 380’e ulaştığı, toplam vaka sayısının 210 bin 728’e yükseldiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı