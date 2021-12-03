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Dünya Fransa’da ninja saldırgan dehşeti
Dünya

Fransa’da ninja saldırgan dehşeti

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg'da ninja kılığındaki şahsın 2 kadın polise kılıçla saldırarak yaraladığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 02:22:00 -
Fransa’da ninja saldırgan dehşeti

Fransa’da polise kılıçlı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg kentinde ninja kılığındaki bir şahsın iki kadın polise kılıçla saldırarak yaraladığı ifade edildi. Saldırganın çaldığı araçla yaptığı kaza üzerine olay yerine çağrılan iki kadın polise saldırdığı belirtilerek, polislerden birinin yüzünden, diğerini ise çenesinden yaralandığı aktarıldı.

Saldırının terörle bağlantılı olduğuna dair bir işaret olmadığını aktaran polis, geleneksel Japon ninja savaşçıları tarzında giyinen saldırganın, polis tarafından üç kez vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek, saldırganın sağlık durumunun ciddi olduğunu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Saldırganın kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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