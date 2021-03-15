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Dünya Fransa’da namaz kılan şoför işten kovuldu
Dünya

Fransa’da namaz kılan şoför işten kovuldu

Fransa’da, havalimanında otobüste kıldığı namaz yıllar sonra “radikalleşme işareti” olarak nitelendirilerek işine son verilen şoför, işini geri almak için açtığı davada adaletin tecellisini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:44:00 -
Fransa’da namaz kılan şoför işten kovuldu

Güvenlik gerekçesiyle Anis takma adını kullanan ve dava sürecinde demeç veremeyen şoförün avukatı Sefen Guez Guez, yaptığı açıklamada, Anis’in 24 Ocak 2017’de otobüste yolcu bulunmadığı sırada araç içerisinde vakit namazını kıldığını, otobüse binmek için gelen Air France mürettebatının aracın kapısının kapalı olması nedeniyle o an içeri giremediğini belirterek, mürettebattan birilerinin Polis Müdürlüğüne, Anis hakkında şikayette bulunduğunu aktardı.

Avukat Guez Guez, şikayetten yaklaşık 4 yıl sonra Polis Müdürünün, müvekkilinin havalimanına giriş akreditasyonunu iptal ettiğini kaydetti. Guez Guez, akreditasyonun iptal kararında, “çalışma saatleri içerisinde namaz kılmanın ciddi radikalleşme işareti” olarak yer aldığını vurguladı. Mahkemenin nihai kararını 25 Mart’ta açıklayacağını söyleyen Guez Guez, “Polis Müdürü, dini bir vecibe olan ve bütün Müslümanların her gün kıldığı namazı kamu güvenliğine tehdit olarak görüyor, namaz ve İslam’ı terörle ilişkilendiriyor. Bu apaçık İslamofobidir” değerlendirmesinde bulundu.

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