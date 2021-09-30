  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da Müslümanlar tehdit altında
Dünya

Fransa'da Müslümanlar tehdit altında

Fransa’da 11 Eylül saldırısının yıldönümünde bir camiye ‘İslam'a Karşı Federasyon’ isimli örgüt tarafından gönderilen tehdit mektubunda, hem 11 Eylül’ün hem de Peygamber Efendimiz’e hakaretler eden Charlie Hebdo’ya yapılan saldırılardan Müslümanlar sorumlu tutularak “Çok acımasız ve kanlı saldırılarla intikam alacağız” ifadeleri kullanıldı. Batının yıllardır açıktan destek verdiği İslamofobi sonunda tüm Müslümanları tehdit etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 11:05:00 -
Fransa'da Müslümanlar tehdit altında

Eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramları dillerinden düşürmeyerek ırkçılığın beşiği olduğunu gizlemeyi adet edinen Batılı ülkelerin yıllardır açıktan açığa desteklediği İslam karşıtı oluşumlar, sonunda işi teröre kadar vardırdı.

Son olarak Fransa İslam Toplumu Milli Görüş’ün (CİMG) Doğu Fransa Başkanı Eyüp Şahin’in başkanlık ettiği camiye “İslam'a Karşı Federasyon” isimli örgüt tarafından tehdit dolu bir mektup gönderildi. El-Kaide'nin ABD’ye gerçekleştirdiği 11 Eylül saldırısının yıldönümünde gönderilen, “İslamcılığı Durdur - Savaş Kanunu Bildirgesi” isimli mektubu kaleme alan faşist örgüt, hem ABD’nin 11 Eylül saldırısı hem de Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) karikatürlerle hakaret eden “Charli Hebdo” dergisine yapılan saldırıdan Müslümanları sorumlu tutarak “Kendinizi hazırlayın, çok acımasız ve kanlı saldırılarla intikam alacağız” denildi.

Bunları Batı'nın kanlı geçmişi besliyor

Müslümanlara yapılan saldırıların, Batı medeniyetinin kanlı geçmişindan beslendiğini ve saldırganların korunduğunu söyleyen Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, “İslam ülkelerine kendi yaşam biçimlerini empoze etmeye çalışıyorlar. Sömürdükleri birçok ülkede bunu gördük. Bunların kendilerinden olmayana tahammülleri yok. Bu yüzden kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanlara da kendi dinlerini, kendi yaşamlarını ve kendi kirli düşüncelerini empoze etmeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamadıkları zaman tehdit ve saldırılara başlıyorlar. Bunlar dilinden düşürmedikleri insan hakları ve özgürlüğü, sadece kendilerine istiyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay