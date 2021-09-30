Fransa'da Müslümanlar tehdit altında

Eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramları dillerinden düşürmeyerek ırkçılığın beşiği olduğunu gizlemeyi adet edinen Batılı ülkelerin yıllardır açıktan açığa desteklediği İslam karşıtı oluşumlar, sonunda işi teröre kadar vardırdı.

Son olarak Fransa İslam Toplumu Milli Görüş’ün (CİMG) Doğu Fransa Başkanı Eyüp Şahin’in başkanlık ettiği camiye “İslam'a Karşı Federasyon” isimli örgüt tarafından tehdit dolu bir mektup gönderildi. El-Kaide'nin ABD’ye gerçekleştirdiği 11 Eylül saldırısının yıldönümünde gönderilen, “İslamcılığı Durdur - Savaş Kanunu Bildirgesi” isimli mektubu kaleme alan faşist örgüt, hem ABD’nin 11 Eylül saldırısı hem de Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) karikatürlerle hakaret eden “Charli Hebdo” dergisine yapılan saldırıdan Müslümanları sorumlu tutarak “Kendinizi hazırlayın, çok acımasız ve kanlı saldırılarla intikam alacağız” denildi.

Bunları Batı'nın kanlı geçmişi besliyor

Müslümanlara yapılan saldırıların, Batı medeniyetinin kanlı geçmişindan beslendiğini ve saldırganların korunduğunu söyleyen Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, “İslam ülkelerine kendi yaşam biçimlerini empoze etmeye çalışıyorlar. Sömürdükleri birçok ülkede bunu gördük. Bunların kendilerinden olmayana tahammülleri yok. Bu yüzden kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanlara da kendi dinlerini, kendi yaşamlarını ve kendi kirli düşüncelerini empoze etmeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamadıkları zaman tehdit ve saldırılara başlıyorlar. Bunlar dilinden düşürmedikleri insan hakları ve özgürlüğü, sadece kendilerine istiyor” dedi.