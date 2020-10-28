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Dünya Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı
Dünya

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity, Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:29:00 -
Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün derneğin kapatılmasına ilişkin alınan kararı Bakanlar Kurulu'nda Twitter hesabından paylaştı.

Darman, BarakaCity'nin nefrete tahrik olduğunu, radikal İslamcı hareketlerle bağlantılı olduğunu ve terörist saldırıları meşrulaştırmaktan "keyif aldığını" iddia etti.

BarakaCity'nin kurucusu Idriss Sihamedi'nin evi ve dernek 14 Ekim'de basıldı ve gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakıldı.

16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde  Samuel Paty adlı bir ortaokul öğretmeni, öğrencilerine İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün derneğin kapatılmasına ilişkin alınan kararı Bakanlar Kurulu'nda Twitter hesabından paylaştı.

Darman, BarakaCity'nin nefrete tahrik olduğunu, radikal İslamcı hareketlerle bağlantılı olduğunu ve terörist saldırıları meşrulaştırmaktan "keyif aldığını" iddia etti.

BarakaCity'nin kurucusu Idriss Sihamedi'nin evi ve dernek 14 Ekim'de basıldı ve gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakıldı.

16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde Samuel Paty adlı bir ortaokul öğretmeni, öğrencilerine Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri gösterdikten sonra öldürüldü.

Paty'nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman dernekler üzerindeki baskı arttı, İçişleri Bakanı Darmanin 19 Ekim'de Fransız İslamofobi Karşıtı Kolektif (CCIF) ve Barakacity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurdu. 

Muhammed'e hakaret eden karikatürleri gösterdikten sonra öldürüldü.

Paty'nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman dernekler üzerindeki baskı arttı, İçişleri Bakanı Darmanin 19 Ekim'de Fransız İslamofobi Karşıtı Kolektif (CCIF) ve Barakacity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurdu.

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