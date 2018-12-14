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Fransa'da Macron'a öfke sürüyor! Sarı Yelekliler bir gösteri daha düzenleyecekler

Fransa'da Sarı Yelekler'in önemli isimlerinden Maxime Nicolle, hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 00:57
Fransa'da Macron'a öfke sürüyor! Sarı Yelekliler bir gösteri daha düzenleyecekler

Sarı Yelekler'in önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle ve grubun sözcülerinden Priscillia Ludosky, Versay Sarayı'nın yakınında bulunan ve 1789 Fransız Devrimi'nin sembollerinden Jeu de Paume caddesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri yapacaklarını belirten Nicolle, insanların gösteriler için daha fazla kenetlendiğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı yaptığı konuşmadan sonra gösterilere katılmayanların da cumartesi günkü eylem için sokaklara çıkacağını söyledi.

Macron'a öfke sürüyor

Sarı Yelek hareketinin tüm Fransızlara hitap ettiğini belirten Ludosky, Macron'a hitaben öfkeli olduklarını ve öfkelerini ancak bu şekilde dile getirebildiklerini kaydetti.

Ludosky, vatandaşlar üzerlerine yüklenen vergileri artık kaldıramadığını ve gelir adaletsizliğin had safhada olduğunu ifade etti.

Fransızların artık bu durumu kabul etmediğini vurgulayan Ludosky, halkın daha insani koşullarda yaşayabilmesi için vergilerin ciddi manada düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ludosky, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların yaşadıkları zorlukları anladığını söylemesine rağmen ekonomik şartlarını iyileştirecek somut ve kalıcı adımlar atmadığını kaydetti.

Referandum hakkı talebi istendi

Halka, anayasada bazı maddelerin değiştirilmesi ve parlamentonun çıkaracağı yasalar için referandum hakkı verilmesini, ayrıca Macron'un imzalamak istediği uluslararası anlaşmaların da halk oylamasına götürülmesini talep ettiklerini aktaran Ludosky, hükümetten bu konuda cevap beklediklerini ifade etti.

Ludosky, Macron'un açıklamalarından tatmin olmadıklarını, bu nedenle gösterilere devam edeceklerini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:57
  1. Macron
  2. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. Emmanuel Macron
  4. Priscillia Ludosky
  5. Maxime Nicolle
  6. Versay Sarayı
  7. 1789 Fransız Devrimi
  8. Sarı Yelekler
  9. Sarı Yelekliler

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