  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da Macron istifa sesleri
Dünya

Fransa'da Macron istifa sesleri

Fransa'nın güneybatısındaki Montpellier şehrini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halk tarafından yuhalanıp istifası istendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:24:00 -
Fransa'da Macron istifa sesleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

Halk istifa çağrısı yaptı

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber
Medya

Teşkilat dizisi oyuncusundan kötü haber

TRT1’de yayınlanan fenomen Teşkilat dizisinde hayranları üzecek bir gelişme yaşandı.
Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır
Siyaset

Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır

MetroPoll Araştırma Şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar, kararsız ve dar gelirli seçmenin ki..
Muhammed Menfi'nin dikkat çeken tavrı! Bu kez İtalyanları kabul etti
Dünya

Muhammed Menfi'nin dikkat çeken tavrı! Bu kez İtalyanları kabul etti

Trablus'taki görüşmede Menfi'nin rahat tavırları, Türkiye'nin Libya'ya desteğin kararlılığını ve önemini bir kez daha gösterdi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay