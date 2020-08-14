  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 22:25:57 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 406'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 846 artışla 234 bin 859'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 406'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 367'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 828 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 185 artarak 83 bin 848'e yükseldi.

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Ülkede günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından Paris ve aralarında Marsilya kentinin de bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesi, Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı "kırmızı" bölge ilan edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi
Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Günlerdir tartışma konusu olan harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı