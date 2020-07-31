Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 265'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 265'e çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1346 artışla 217 bin 456'ya yükseldi.



Son 24 saatte hastanelerde 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 265 oldu.



Kovid-19 nedeniyle 371'i yoğun bakımda olmak üzere, 5 bin 298 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 214 artarak 81 bin 881'e çıktı.

- Lille kentinde maske zorunluluğu

Lille Valiliği, vaka sayılarının artması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

Ülkede daha önce birçok kent buna benzer kararlar almıştı.