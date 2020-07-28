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Aktüel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 223'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:35:04 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 223'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 223'e çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 725 artışla 213 bin 341'e ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 223'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 385'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 551 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 229 artarak 81 bin 311'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 111 gündür düşüyor.

- Maske zorunluluğu

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede vaka sayılarının son günlerde artmasının ardından Cabourg kentinin bazı sokaklarında ve Calvados, Caen, Deauville ile Trouville şehirlerinde açık hava pazarlarında maske kullanımı zorunlu hale geldi.

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