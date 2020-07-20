Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 177'ye çıktı.



Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 350 artışla 208 bin 328'e ulaştı.



Son 3 gündür 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 177'ye yükseldi.



Kovid-19 nedeniyle 467'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 589 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 79 bin 541 oldu.



Yoğun bakımdaki hasta sayısı 103 gündür düşüyor.

Açıklamada, salgının ülkede daha hızlı yayılmasından endişe edildiği belirtildi.

- Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu



Ülkede bugün itibarıyla salgın nedeniyle kamuya açık kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayanlara 135 avro ceza uygulanacak.