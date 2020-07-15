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Aktüel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 120'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:55:44 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 120'ye yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 120'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 416 artışla 206 bin 608'e ulaştı.

Son 2 günde hastanelerde 26 kişi ve son 1 haftada yaşlı bakımevlerinde 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 120'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 482'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 915 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 78 bin 820'ye ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 98 gündür düşüyor.


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