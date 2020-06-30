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Aktüel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

Son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:13:31 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 843'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 541 artışla 201 bin 152'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 602'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 536 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 76 bin 274'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 83 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 843'e çıktı.

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