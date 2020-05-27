  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

Ülkede son 24 saatte 66 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:44:55 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 596'ya çıktı.   

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 191 artışla 220 bin 148'e ulaştı.  

Kovid-19 nedeniyle 1501'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 680 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 49 gündür düşüyor. 

İyileşen kişi sayısı 705 artarak 66 bin 584'e yükseldi.  

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 66 kişi yaşamını yitirirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 596'ya yükseldi.

- Kovid-19 hastaları dijital takibe alınacak

Öte yandan Fransa Ulusal Meclisi, Kovid-19'la mücadele kapsamında hastaları ve onunla temasa geçen kişileri dijital takibe almayı amaçlayan akıllı telefon uygulamasının kullanımını onayladı. Oylamada 215 "hayır" ve 338 "evet" oyu kullanıldı.

"StopCovid" adlı uygulamayı hafta sonu itibarıyla isteyenlerin akıllı telefonlarına yükleyebileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı