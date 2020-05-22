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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi

Ülkede son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:11:58 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a çıktı.  

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 403 artışla 219 bin 82'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1701'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 383 kişi hastanelerde tedavi görüyor.  Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 44 gündür düşüyor.  

İyileşen kişi sayısı 373 artarak 64 bin 209 oldu.   

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 74 kişi yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 289'a çıktı.

Açıklamada, yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte hayatını kaybedenlerinin sayısı paylaşılmadı, bu sayının 25 Mayıs'ta güncelleneceği belirtildi.


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