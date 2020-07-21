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Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 165 olarak güncellendi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:18:19 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 165 olarak güncellendi

PARİS (AA) - Fransa'da, daha önce 30 bin 177 olarak duyurulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 165 olduğu bildirildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 584 artışla 208 bin 912'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 455'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 482 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 193 artarak 79 bin 734 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 104 gündür düşüyor.

Halk Sağlığı Kurumu, salgın nedeniyle yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısını güncelledi. Bu nedenle dün 30 bin 177 olarak açıklanan toplam can kaybı, bugün 30 bin 165 ile revize edildi.

Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının hatalı hesaplanmasından kaynakladığı belirtildi.

Buna göre ölü sayısı hastanelerde 19 bin 649'a yükselirken, bakımevlerindeki yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 516 oldu.


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