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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

Ülkede son 24 saatte 131 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:51:02 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 239'a çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 496 artışla 216 bin 526'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1998'i yoğun bakımda olmak üzere, 19 bin 15 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 40 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 505 artarak 61 bin 728'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 131 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 589'a, bakımevlerinde 10 bin 650'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 239'a çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla düşüş oldu.

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