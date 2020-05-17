  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trump, Flynn davasında Obama ve yönetimini hedef gösterdi

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 yetkili görevden alındı

THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı
için kalan
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 483 artarak 28 bin 108'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:43:55 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 483 artarak 28 bin 108'e yükseldi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı