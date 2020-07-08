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Dünya

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 965'e yükseldi

Fransa'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 965'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:25:00 -
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 965'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 965'e çıktı.

Son 24 saatte 663 artış

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 663 artışla 204 bin 625'e ulaştı.

Son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 965'e yükseldi.Kovid-19 nedeniyle 529'u yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 297 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 331 artarak 77 bin 996 oldu.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 91 gündür düşüyor.

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