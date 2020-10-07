Fransa'da koronavirüste bir rekor daha kırıldı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e çıktı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a çıktı. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi devam ederken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e yükseldi.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e çıktı.

Salgının kötüleşmeye devam ettiği Fransa'da, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.