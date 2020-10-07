  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da koronavirüste bir rekor daha kırıldı
Dünya

Fransa'da koronavirüste bir rekor daha kırıldı

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına erişildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:03:00 -
Fransa'da koronavirüste bir rekor daha kırıldı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e çıktı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a çıktı. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi devam ederken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e yükseldi.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e çıktı.

Salgının kötüleşmeye devam ettiği Fransa'da, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının ..
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay