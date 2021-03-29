  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Fransa'da koronavirüs vakalarında korkutan artış
Korona Virüs

Fransa'da koronavirüs vakalarında korkutan artış

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 37 bin 14 yeni vaka kaydedilirken, 131 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 03:41:00 -
Fransa'da koronavirüs vakalarında korkutan artış

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 94 bin 623'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 37 bin 14 artışla 4 milyon 545 bin 589'a yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 872'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 712 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1288 artışla 289 bin 752'ye ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 792 bin 945'e çıktı, bunlardan 2 milyon 674 bin 867'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’a bir şok daha! Böylesi olmamıştı
Medya

İbo Show’a bir şok daha! Böylesi olmamıştı

Çıktığı günden bu yana reytinglerde ilerleme kaydedemeyen İbo Show, bunu engellemek için programda dansöz oynatarak tepkilerin odağı haline ..
FOX TV’nin rezalet dizisi Sen Çal Kapımı felaketi yaşadı
Medya

FOX TV’nin rezalet dizisi Sen Çal Kapımı felaketi yaşadı

Gayrimeşru ilişki içinde olduğu bir adam ile çırılçıplak küvete girme sahnesi ile tüm tepkileri üzerine çeken Fox TV’nin Sen Çal Kapımı dizi..
Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak
Medya

Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak

TRT1 ekranında izleyicilerle Salı akşamları buluşmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 27 bölümü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay