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Dünya Fransa'da koronavirüs vaka sayısı alarm veriyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı alarm veriyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 21 bin 231 yeni vaka açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 00:48:00 -
Fransa'da koronavirüs vaka sayısı alarm veriyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 199 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 81 bin 647'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 231 artışla 3 milyon 448 bin 617'ye yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 10 bin 37 kişiden 1795'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 248 bin 531'e yükseldi, bunlardan 639 bin 899'ine ikinci doz aşı vuruldu.

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