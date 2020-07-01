  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Fransa'da koronavirüs ölümleri devam ediyor

Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:15:00 -
Fransa'da koronavirüs ölümleri devam ediyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 918 artışla 202 bin 70'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 582'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 336 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 275 artarak 76 bin 549'a yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 84 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 861'e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı