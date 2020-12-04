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Dünya Fransa'da koronavirüs nedeniyle kayıplar devam ediyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs nedeniyle kayıplar devam ediyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 326 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:31:00 -
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kayıplar devam ediyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 696 artışla 2 milyon 257 bin 331'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 326 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 54 bin 140'a çıktı.

Hastanelerde 3 bin 425'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 730 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1377 artışla 166 bin 940'a ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.

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