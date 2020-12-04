Fransa'da koronavirüs nedeniyle kayıplar devam ediyor
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 326 kişi öldü.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 696 artışla 2 milyon 257 bin 331'e yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 326 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 54 bin 140'a çıktı.
Hastanelerde 3 bin 425'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 730 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1377 artışla 166 bin 940'a ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.