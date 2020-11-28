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Gündem Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı arttı
Gündem

Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı arttı

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 580 yeni vaka kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:16:00 -
Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı arttı

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 213 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 127'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 580 artışla 2 milyon 208 bin 699'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 777'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 168 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1222 artışla 161 bin 137'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,4 oldu.

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