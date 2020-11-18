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Dünya Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 28 bin 383 vaka görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:38:00 - 2020-11-18 23:47:46
Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 427 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 698'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 383 artışla 2 milyon 65 bin 138'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 775'i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 842 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 239 artışla 145 bin 391'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,2 oldu.

Öte yandan, Fransız basınında çıkan haberlerde, La Chapelle-Montligeon semtindeki Notre-Dame de Montligeon Kilisesi'nde ekim ayı sonlarında yaklaşık 200 kişinin katıldığı ayin yapıldığı, ardından birçok kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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