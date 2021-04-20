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Dünya Fransa'da koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs bilançosu artıyor

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 101 bin 209'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 04:16:00 -
Fransa'da koronavirüs bilançosu artıyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 696 artışla 5 milyon 296 bin 222'ye yükseldi.

Son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 209'a çıktı.

Hastanelerde 5 bin 970'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 214 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1132 artışla 321 bin 889'a ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,8'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 751 bin 98'e çıktı, bunlardan 4 milyon 675 bin 8'ine ikinci doz uygulandı.

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