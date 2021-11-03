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Korona Virüs Fransa'da korona vakaları durdurulamıyor: Bir haftada yüzde 20 arttı
Korona Virüs

Fransa'da korona vakaları durdurulamıyor: Bir haftada yüzde 20 arttı

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları son bir haftada yüzde 20 yükselerek son zamanların artış rekorunu kırdı. Fransızlar tedbirlere uymaya ve COVID-19 aşısı olmaya davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:37:00 -
Fransa'da korona vakaları durdurulamıyor: Bir haftada yüzde 20 arttı

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları son bir haftada yüzde 20 yükselerek son zamanların artış rekorunu kırdı. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde son birkaç haftadır salgının gidişatının kötüleştiğini söyledi.

Fransa'da COVID-19 vaka sayılarının son bir haftada yüzde 20 artış gösterdiğini ifade eden Attal, bugünlerde günlük vaka sayısının 5 ile 6 bin arasında olduğunu belirtti.

Hastanede tedavi görenlerin sayısında ciddi yükseliş!

Attal, hastanede tedavi görenlerin sayısının da yükselişe geçtiğini kaydetti. Fransızları tedbirlere uymaya ve COVID-19 aşısı olmaya davet eden Attal, aşının salgından çıkışının tek yolu olduğunu söyledi.

Maske kullanımı yeniden zorunlu oluyor

Attal, ülkede bazı bölgelerde ilkokullarda vaka sayılarının tekrar yükselmesi nedeniyle maske kullanmanın yeniden zorunlu hale geldiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 258 bin 12'ye ulaştı, 50 milyon 85 bin 582 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,3'ü ve yetişkinlerin yüzde 88'i tamamen aşılanmış oldu.

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