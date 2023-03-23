Fransa'da işçiler bugün genel greve gidiyor

Emeklilik reformuna karşı birçok sektörde olduğu gibi rafineri çalışanlarının da iş bırakması nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 13,1'inde hizmet verilemiyor.

Fransa genelinde 34 bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Rafineri çalışanlarının grevinden kaynaklanan akaryakıt kıtlığı nedeniyle istasyon girişlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının üçte birine sahip TotalEnergies, benzin ve dizel sıkıntısını gidermek için harekete geçtiğini açıklasa da akaryakıt sıkıntısının grevlerin uzaması nedeniyle daha da artması öngörülüyor.

Ülkede emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösterilerin 9'uncusu düzenlenecek. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülüyor. Grev ve protestolar nedeniyle ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde ciddi aksamaların yaşanması bekleniyor.

Başkent Paris’te temizlik işçilerinin iki hafta önce başlattığı grev yüzünden çöpler toplanamıyor. Euronews Türkçe'deki habere göre Paris’te dün akşam reform karşıtı gösterilerde 234 kişi gözaltına alındı. Polis, temizlik işçilerinin grevi yüzünden biriken çöpleri ateşe verenlere müdahale etti.

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