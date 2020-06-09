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Aktüel

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:02:11 -
Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

PARİS (AA) - Fransa'da başkent Paris ve birçok kentte ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler düzenlendi.

Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Eylemcilerin ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u anmak için 8 dakika 46 saniye diz çöktüğü görüldü.

Gösteriye aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Haraketin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Fransa'nın Lyon, Lille, Dijon, Caen gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.


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