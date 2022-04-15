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Dünya Fransa'da insanlık dışı uygulama! Müslüman kızlara 'maske taktın' cezası
Dünya

Fransa'da insanlık dışı uygulama! Müslüman kızlara 'maske taktın' cezası

Camilerin akılalmaz gerekçeyle kapatıldığı ve siyasilerin İslamofobiyi arttırdığı Fransa'da polisler, başörtülü iki kıza maske taktıkları gerekçesiyle ceza yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 00:36:00 -
Fransa'da insanlık dışı uygulama! Müslüman kızlara 'maske taktın' cezası

Fransa'da iki başörtülü kıza otobüsten indikten sonra maske taktıkları gerekçesiyle polis tarafından ceza yazıldı.

Toplu taşımada maske takmanın zorunlu olduğu ancak yayalara serbest bırakıldığı Fransa'da akılalmaz bir uygulama yaşandı.

Yolda maskeyle yürüdüler

Edinilen bilgiye göre iki kız, otobüsten indikten sonra maskeyle yürümeye devam etti.

Polis ceza yazdı 

Fransız polisleri de "yüzlerini gizledikleri gerekçesiyle" ceza yazdı.

 

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