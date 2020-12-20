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Aktüel Fransa'da halkın yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil
Aktüel

Fransa'da halkın yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

Ülkede çevrimiçi yapılan ankete göre Macron'un popülaritesi, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 04:29:14 -
Fransa'da halkın yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve ikilinin popülerliğinin düştüğünü ortaya koydu.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri ​​arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.

Anket, Fransızların yüzde 60'ının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı Macron'dan, yüzde 59'unun da Başbakan Castex'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.

Araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakanınkinin ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini gösterdi.

Kasım ayında yapılan bir anket de, ülkede 10 Fransızdan 7'sinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini tutarsız bulduğunu göstermişti.

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