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Dünya Fransa'da gündem yine Erdoğan
Dünya

Fransa'da gündem yine Erdoğan

Fransız medyası gündemine yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aldı. Fransa devlet televizyonu France 5'te "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek. Türkiye-Fransa ilişkilerinin ele alınacağı programda "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgesel gösterilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:36:00 -
Fransa'da gündem yine Erdoğan

Fransız medyası, gündemine yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aldı. Devlet televizyonu France 5'te, yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerin mercek altına alınacağı "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek.

Euronews'in haberine göre, gecede "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgesel yayımlanacak.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılmış bir söyleşiye de yer verilecek. Programda ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Başbakan Manuel Valls da Türk jeopolitikası hakkındaki görüşlerini dile getirecek.

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Yorumlar

Demeli doğru Lider TC yönetiyor

Yoksa yatıp kalkıp Erdoğan diye kıvranmaları boşa değil.
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