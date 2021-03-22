Fransa'da gündem yine Erdoğan

Fransız medyası, gündemine yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aldı. Devlet televizyonu France 5'te, yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerin mercek altına alınacağı "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek.

Euronews'in haberine göre, gecede "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgesel yayımlanacak.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılmış bir söyleşiye de yer verilecek. Programda ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Başbakan Manuel Valls da Türk jeopolitikası hakkındaki görüşlerini dile getirecek.