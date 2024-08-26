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Aktüel Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov'un hayatı mercek altında! Hayatı resmen değişti
Aktüel

Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov'un hayatı mercek altında! Hayatı resmen değişti

Yeniakit Publisher
2024-08-26 18:04:00 - 2024-08-26 18:08:59
Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov'un hayatı mercek altında! Hayatı resmen değişti

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Telegram projesine 2013'te başlayan Durov'a kötü haber resmen geldi, hayatı resmen değişti! Durov'un hayatı mercek altında...Sahip olduğu 15 milyar dolarlık servetiyle dikkatleri çekiyor.

Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un kariyerindeki hızlı yükselişi ve yaşam hikayesi merak konusu oldu.

Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da havalimanında gözaltına alındı.

Rusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdi

Telegram, kurucusu Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirdi

Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı
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Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor. İki ay sonra 40 yaşına girecek olan Durov'un 15 milyar dolarlık serveti dikkatleri çekiyor.
Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un kariyerindeki hızlı yükselişi ve yaşam hikayesi merak konusu oldu.

Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da havalimanında gözaltına alındı
Rusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdi
Telegram, kurucusu Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirdi
Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı
Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor. İki ay sonra 40 yaşına girecek olan Durov'un 15 milyar dolarlık serveti dikkatleri çekiyor.

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