Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov'un hayatı mercek altında! Hayatı resmen değişti

Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un kariyerindeki hızlı yükselişi ve yaşam hikayesi merak konusu oldu.

Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da havalimanında gözaltına alındı.

Rusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdi

Telegram, kurucusu Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirdi

Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor. İki ay sonra 40 yaşına girecek olan Durov'un 15 milyar dolarlık serveti dikkatleri çekiyor.

Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un kariyerindeki hızlı yükselişi ve yaşam hikayesi merak konusu oldu.

Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da havalimanında gözaltına alındı

Rusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdi

Telegram, kurucusu Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirdi

Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı

Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor. İki ay sonra 40 yaşına girecek olan Durov'un 15 milyar dolarlık serveti dikkatleri çekiyor.