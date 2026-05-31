Fransa'da Gastro İnegöl imzası

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Bordo Başkonsolosluğu öncülüğünde Fransa'nın en köklü aşçılık ve otelcilik okullarından Ferrandi'nin Bordo yerleşkesinde önemli bir organizasyona imza atıldı. Başkonsolosluğun özel daveti üzerine Fransa'ya giden Gastro İnegöl Şefi Ali Müfit Çağlayan ve Gastro İnegöl Yöneticisi Işıl Çelebi, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ferrandi öğrencileriyle mutfağa girerek "Bir Sofrada Miras" teması etrafında birbirinden özel menüler hazırladı.

İki gün süren bu anlamlı gastronomi buluşmasında, Ferrandi Bordo Kampüsü'nün uygulama restoranında 14 farklı geleneksel Türk yemeği pişirilerek misafirlerin beğenisine sunuldu. Aralarında Fransız milletvekilleri, belediye başkanları, yerel idareciler ve diplomatik temsilcilerin de yer aldığı yaklaşık 50 kişilik üst düzey davetli grubuna ikram edilen bu eşsiz lezzetler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Bordo Başkonsolosu Ayşe Şebnem Manav, Türk yemeklerini tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek İnegöl Belediyesi ve Gastro İnegöl temsilcilerine faaliyete yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkonsolos Manav, etkinliğin aynı zamanda 2024 yılında kurulan Bordo merkezi ilçelerinden Cenon-İnegöl kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde icra edildiğinin altını çizdi. Hayata geçirilen bu tür uluslararası faaliyetlerin ve güçlü kardeş şehir bağlarının, hem İnegöl'ün hem de köklü Türk kültürünün dünya çapında tanıtılmasına önemli bir ivme kazandırdığı vurgulandı.