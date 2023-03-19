  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da eylemler sürüyor! Yüzlerce gözaltı var
Dünya

Fransa'da eylemler sürüyor! Yüzlerce gözaltı var

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı perşembe gününden beri ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 17:52:00 -
Fransa'da eylemler sürüyor! Yüzlerce gözaltı var

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı perşembe gününden bu yana ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olan emeklilik reformunu hükümet mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım attığı 16 Mart'tan beri ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerde, hükümetin reformdan vazgeçmesini isteyen protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı.

Yerel basındaki verilere göre, perşembeden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti.

Göstericilerden 283'ü serbest bırakılırken, 9'u savcı karşına çıkarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de sürdü.

Diğer yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı.

Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.

Reform karşıtları, Başbakan Elisabeth Borne'un düzenlemeyi 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye almaya çalışmasının ardından gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Fransa'da emeklilik reformu krizi
Fransa'da emeklilik reformu krizi

Dünya

Fransa'da emeklilik reformu krizi

Fransa’da protestocular AB bayrağı yaktı
Fransa’da protestocular AB bayrağı yaktı

Avrupa

Fransa’da protestocular AB bayrağı yaktı

Fransa'da polis şiddetine karşı protesto
Fransa'da polis şiddetine karşı protesto

Dünya

Fransa'da polis şiddetine karşı protesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23