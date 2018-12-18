Fransa'da emekliler de sokağa çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde uygulamaya konulan zorunlu kesintilere karşı çıkan ve maaşlara zam talebinde bulunan emekliler, Fransa Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Sendika ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla toplanan emekli vatandaşlar, ülkede alım gücünün yüzde 6 oranında düştüğünü ifade etti.



Göstericiler, Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ve çalışanların sigorta ödemelerini hafifletmek için genel katkı ödeneği adıyla geçen 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe konulan kesintileri protesto etti. Ekonomik durumun gittikçe kötüye gittiği ve hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimin emekliler olduğu vurgulanan açıklama ve sloganlarla devam eden gösteri, çevredekilerden de büyük destek gördü.



Hükümetin reform politikalarını protesto eden göstericiler, Macron’un seslerini duymadığını belirterek gerçekleri söylemediğini, sosyal yardımların kesintiye uğraması üzerine geçim sıkıntısı çektiklerini ifade etti.

'Göz boyuyor'

Gösteriye katılan emekli bir kadın İHA‘ya yaptığı açıklamada, "Emekliyim benim de insanca yaşama hakim olmalı. Hükümet gaza ve elektriğe zam getirip, lojman yardımı ve buna benzer yardımları düşürdü, zenginden aldığı vergileri kaldırdı, emeklilerin haklarında kısıntıya gitti, geçinemiyoruz. Cumhurbaşkanı Macron’un vaatleri gerçeği yansıtmıyor. Göz boyuyor" dedi.



Bir başka gösterici ise, "Noel bayramı geldi, torunlarıma hediye alamıyorum, kendimiz zor geçiniyoruz, hediye almak hayal oldu. Buyurun işte Noel hediye paketlerinde ne olduğunu siz de görün, elektrik, gaz, kira, her şeye zam, bize daha evvelki hükümetlerin verdiği sosyal yardımları düşürdü. Hayat şartlarını göz önünde bulundurup yükselteceğine düşürdü. Biz emeklilere yaşama hakkı tanınmıyor" diye konuştu.