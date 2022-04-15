  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fransa'da ekonomik kriz patladı! Enflasyon 36 yılın en yükseğinde!
Ekonomi

Fransa'da ekonomik kriz patladı! Enflasyon 36 yılın en yükseğinde!

Fransa’da mart ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 4.5'e çıktı. Ülkede 1986 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:14:00 -
Fransa'da ekonomik kriz patladı! Enflasyon 36 yılın en yükseğinde!

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) mart ayında yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 4.5 oranında yükselmesiyle 1986 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.

İNSEE’ye göre enflasyondaki bu artış enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Enerji fiyatları bir yılda yüzde 29.2 oranında artarken, petrolden üretilen ürünler ise yüzde 43.5 yükseldi. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 2.9, taze ürünlerdeki yükseliş ise yüzde 7.6 oldu. Mamul ürünler yüzde 2.1 arttı.

Avrupa Birliği uyumlu Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 5.1'e yükseldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Herhalde bizimkinin onda biri
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay